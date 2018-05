Impeachment sa walong nagpatalsik kay Sereno sa SC, suntok sa buwan

Suntok sa buwan ang nilulutong impeachment complaint laban sa mga justice ng Supreme Court (SC) na sumang-ayon sa quo warranto petition na siyang nagpatalsik kay Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice.

Tiwala si Ako Bicol Rep. Rodel Batocabe, lider ng Party-list coalition na may 46 miyembro, na walang kahihinatnan at mababasura lamang ang ihahaing impeachment complaint sa walong justices ng SC.

Kaya ang payo ni Batocabe, respetuhin na lamang ang desisyon ng High Court.

Nasa kapangyarihan man aniya ng Kongreso na magpatalsik ng isang impeachable official pero hindi naman aniya matatawaran ang kapasyahan ng Korte Suprema.

“Nagsalita na ang Korte Suprema. ‘Pag nagsalita na ‘yan, ‘yan na ang law. It may be a good law or a bad law but it is the law,” diin ni Batocabe.

Duda ang kongresista na uusad sa Kamara ang reklamong impeachment na ikinakasa ni Akbayan Rep. Tom Villarin laban sa walong Justice ng SC.