Imported marijuana nasabat sa Cainta

Narekober ng mga tauhan ng CALABARZON (Cavite, Laguna, Bata­ngas, Rizal at Quezon) -PNP ang mahigit dalawang milyong halaga ng imported marijuana at shabu sa kanilang isinagawang buy-bust operation sa isang parking lot sa Brgy. San Isidro, Cainta, Rizal kahapon nang mada­ling-araw.

Ayon kay CALABARZON Regional Director Police Chief Supt. Guil­lermo Eleazar, alas-12:45 ng hatinggabi kahapon nang isagawa ang buy-bust operation.

Sa operasyon, nakuha ang isang mala­king plastic sachet ng shabu na aabot sa 250 gramo at may street value na P1,250,000 at isang kilo ng imported marijuana o kilala sa tawag na ‘kush’ na may street value na P1,500,000.

Naaresto rin sa buy-bust operation sina Laika Camille San Pedro at ka­sabwat nyang si Maria Cecia Baylon.

Sa report ng PNP, si Maria Cecia Baylon ay asawa ni Evan Baylon habang si Laika Vera San Pedro ay asawa ni Jester Vera.

Sina Evan Baylon at Jester Vera ay nakakulong sa Metro Manila District Jail kasama si Antonio Cisneros na utak sa pagbebenta ng iligal na droga sa Metro Manila at kalapit probinsya.

Si Cisneros ay naaresto noong taong 2016 matapos makuhaan ng mga iba’t ibang klase ng party drugs at 40,000 cash nang salakayin ang condominium sa Taguig.