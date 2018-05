John Lloyd tuluyan nang binasura ang ABS-CBN

Inisnab ni John Lloyd Cruz si Mario Dumaual ng TV Patrol nung humiling ang huli ng on cam interview nang magkita silang dalawa sa isang event sa UP nu’ng Martes nang gabi. To think na malaki rin ang naging tulong ng news program sa kanyang career, huh, lalo na ang reporter na si Mario!

“Hindi na raw siya showbiz,” saad ni Mario nang magkita kami sa thank you party ng Regal dahil sa success sa boxoffice ng pelikulang My 2 Mommies.

Ang bilis makalimot ni Lloydie na ang showbiz ang siyang nagpasikat, nagpayaman at nagpatingkad ng kahusayan niya bilang aktor. Wala pa nga siya sa status ng mga senior actor gaya nina Eddie Garcia, Christopher de Leon, Robin Padilla at Aga Muhlach, tinalikuran niya nang basta-basta ang mundong gustong pasukin ng nag-aambisyong sumikat at yumaman, huh!

All because of one girl? Unfair naman ‘yon sa mga supporter niyang walang sawang tumangkilik since the day na nadiskubre ang kahusayan niya bilang aktor, huh!

Pati nga ABS-CBN na humubog sa kanya bilang magaling na artista, wala na ring kuwenta kay JLC.

***

Piolo marunong tumanaw ng utang na loob kaya sikat pa rin

We can’t help but admire Piolo Pascual’s attitude at pagmamahal sa career niya. Batuhin man siya ng sangkatutak na intriga, isyu at kontrobersiya, patuloy pa rin siyang nasa mundo ng showbiz, nagtatrabaho at very accommodating sa media na gustong kumausap sa kanya.

Nandoon pa rin ang utang na loob sa showbiz ni Papa P na bihira nang ugaliin ng ilan nating artista. Kaya alive na alive pa rin siya sa showbiz at never isinapubliko ang pag-iinarte kung meron man.

***

Nora, Vilma kahanga-hanga ang pagmamahal sa showbiz

Kaya admirable ang ugali nina Congressman Vilma Santos-Recto at Nora Aunor sa patuloy na pagpapahalaga nila sa showbiz. Kapwa rin nagrebelde at na-burn out ang dalawa nung kasagsagan ng kasikatan nila pero sa halip na talikuran ang pag-aartista, naging matatag sila sa lahat ng pagsubok sa kanilang career at personal na buhay.

Sa showbiz, maraming gustong pumasok pero iilan lamang ang tinaguriang chosen ones at isa na riyan si John Lloyd.

Sa sudden twist ng kanyang buhay ngayon, hindi rin pala siya deserving sa pagmamahal at pagtangkilik ng publiko sa kanya bilang artista. Sa halip na mag-iwan siya ng magandang memories sa showbiz, ang pagbabalewala niya rito ang magmamarka sa publiko, huh!