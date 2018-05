Bigyan ng second chance si Balkman – Arwind

Kinalimutan na ni Arwind Santos ang nakaraan nila ni Renaldo Balkman na magbabalik-aksyon para sa San Miguel Beermen sa PBA Commissioner’s Cup.

Masaya ang buong koponan ng San Miguel dahil sa pagbabalik ni Balkman matapos ang nangyaring insidente sa pagitan nila ni Santos noong sila ay Petron Blaze Boosters pa lang.

Limang taon na ang lumipas nang mangyari ang pananakal ng import na si Balkman sa kaniyang kakampi na si Santos pero anang beteranong manlalaro ay tapos na iyon.

“Masaya naman kami, ang amin lang naman mga players ng San Miguel ay manalo,” aniya. “Sabi ko nga noong last interview ko after na natalo kami sa Rain or Shine kahit sino sa kanilang dalawa ni Rhodes wala akong problema.”

“Kasi pareho naman silang malaki ang maitutulong sa’min,” dagdag nito.

Nagkausap na rin daw sila pero hindi gaanong matagal.

“Nagkausap na kami pero hindi naman gano’n katagal dahil nauubusan din ako ng bala kasi ‘yung accent niyan malalim,” biro nito. “Ang kaibahan lang noong dumating siya ay nakangiti na siya, positive energy ang dala niya sa team, natutuwa ako doon.”