Abolition ng PCGG ‘di makakatulong

Sa halip na buwagin, dapat pang palakasin ang Presidential Commission on Good Go­vernment (PCGG) kung seryoso ang gobyerno sa pagsawata sa katiwalian.

Nagtataka si Senador Bam Aquino kung bakit nais buwagin ang PCGG na nangangasiwa sa paghabol sa nakaw na yaman ng pamilya Marcos gayung marami pa anyang pera at mga bank account ang hindi pa naibabalik sa mga Filipino.

Malaki anyang tulong sa buhay ng maraming Pinoy kung mababawi na ang bil­yong dolyar na ninakaw ng pamilya Marcos.

“This will institutio­nalize historical revisionism. Pilit na binabago ang kasaysayan sa pagkilos na ito,” saad ni Aquino.

Tiniyak naman nina Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senador Antonio ‘Sonny’ Trillanes IV na hahara­ngin nila ang panukalang pagbuwag sa naturang ahensiya.

Iginiit ni Drilon na mahihirapan ang Office of Solicitor General kung ipapasakop sa kanila ang trabaho ng PCGG.

Nangangamba naman si Trillanes sa mga kasong hawak ngayon ng Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) na ang kalaban ay ang Office of Solicitor General.

Sa 30 taong pagkakatatag ng PCGG, narekober na ang $3.6 billion o P170 billion ng sinasabing $10 billion na Marcos ill-gotten wealth.