‘Pagboto para sa kabutihan ng lahat’

“It is the common good which makes republics great… If citizens are guided by good passions like love of country, compassion and love of justice, they are likely to vote wisely.” (Viroli, How to Choose a Leader, 2016)

‘Vote wisely.’ (‘Bumoto nang mahusay.’) Ang mga katagang ito ay tila naging normal na sa pandinig ng mga bumoboto sa tuwing sasapit ang eleksiyon — mapa-barangay man, lokal or pambansang lebel­. Ang bawat botante ay pinapaalalahanang ma­ging responsable sa pagpili ng wastong kandidato na siyang makapagtataguyod ng karapatan ng mamamayan at makapagbibigay ng matiwasay na pamumuhay sa komunidad.

Noong Lunes lamang, ang sambayanang Filipino ay muli na namang ginamit ang kanilang karapatang bumoto sa nagdaang barangay elections.

Ang pagkakaroon ng ating bansa ng mga makataong lider para sa ating mga lokal na komunidad ay tunay na napakahalaga. Ang mati­nong pamumuno, na siyang paulit-ulit na hinahanap ng mga mamboboto ay malimit na lamang matagpuan sa mga kumakandidato sa panahong ito. Ang mga pinuno ay parang mga drayber, kapitan ng barko, o mga piloto.

Sila ang kumokontrol sa manibela ng pamayanan upang masiguro na ang mga pasahero nito — ang mamamayan — ay makararating sa kanilang paroroonan at makakatamasa ng magandang kinabukasan, nang masaya at ligtas. Katulad ng pagtitiwalang ibinibigay natin sa nagmamaneho ng ating mga sinasak­yan sa tuwing tayo ay bumibiyahe, ang ating mga komunidad ay kailangan ng mga busilak na pinuno na siyang magiging sandigan ng taumbayan sa kanilang kapakanan at pagkakaisa.

Ang mga naihalal noong Lunes na mga bagong lider ng ating mga barangay ang siyang magiging mga ka­pitan ng komunidad sa sususnod na tatlong taon. Ang kanilang mga plataporma ay maaaring punahin o papurihan depende sa magiging kala­labasan ng mga ito. Pagkatapos ng eleksiyon ay ang pagsisimula ng totoong laban — ang aktuwal na pagpapasakatuparan ng mga naipanga­kong gagawin ng mga naihalal na opisyal para sa ikagaganda ng bawat barangay na kanilang sinasakupan.

Bagama’t kailangan ng mga bagong halal na pinuno ng oras upang magkaroon ng sapat na karanasan at husay sa pamumuno, nararapat lamang na ang mga ito’y matutunan ang pagi­ging isang mabuting Filipino — may busilak na kalooban at pala­ging nasa tamang landas. Upang mapalakad nang maa­yos ang isang komunidad, ang isang lider ay paniguradong haharap sa napakaraming pagsubok, ngunit sa mga pagsubok ding ito maipapakita ng isang mahusay na pinuno ang kanyang tunay na kakaya­han.

Dahil dito, dapat lamang na ang isang li­der ng barangay ay magtaglay ng pinakamataas na antas ng moral at karakter upang masi­guro ang mabuting pamumuno.

Sa pagdaan ng mga araw matapos ang eleksiyon sa ating lokal na barangay, atin na lamang maidadalangin na nawa’y mahusay na nakapili ang mga botante ng mga maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansang pinuno. Sana sa mga darating na araw ay makita nating lahat ang magandang kinabukasan na ating hinahangad para sa bansa nating minamahal at sa bawat barangay na ating kinabibilangan.