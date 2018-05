Durant, Thompson dumeliber, Harden at Rockets minarder!

Pinatahimik ng Golden State Warriors ang Houston Rockets, 119-106, sa Game 1 ng Western Conference ­finals Lunes ng gabi.

Si Kevin Durant ang nag-ingay sa Warriors, nag-deliver ng 37.

Inumpisahan ang playoff series sa road sa unang pagkakataon sapul noong 2014, maagang naiwan ng 9 ang Golden State pero nagawang itabla sa half bago nagkasa ng run sa bukana ng fourth quarter para kumalas.

“We’re in the Western Conference finals, they are going to come out with a lot of ener­gy,” wika ni Durant. “We’re going to take that first punch and keep punching.”

Game 2 Miyerkoles ng gabi sa Houston pa rin, bago lilipat ang Games 3 at 4 sa Oakland sa Linggo at Martes.

Inumpisahan ng 3 ni Eric Gordon ang fourth para idikit sa apat ang top-seeded Rockets, pero nilista ni Klay Thompson ang first eight points ng 13-4 run tungo sa 100-87, Warriors.

Gumanti ng 9-3 spurt ang Houston lima rito kay James Harden para tapyasin ang lead sa 103-96. Rumesponde muli ng wide open 3 si Thompson para ilayo ng 10 ang Warriors, 4 mi­nutes na lang.

Umiskor ng 41 si Harden para pamunuan ang Rockets, nagdagdag ng 23 points at 11 rebounds si Chris Paul.

Tahimik na naka-18 points si Steph Curry sa Golden State na nasa conference finals sa franchise-record na fourth straight. Unang trip naman ng Houston sapul noong 2015 nang kalusin ng Warriors sa limang laro.