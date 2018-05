400 tsikiting nakibahagi sa Sports for Peace Games

Halos 400 tsikiting mula 18 barangay ang nagtipon-tipon kahapon sa Aurora Pacific Economic Zone ng nasa tabing dagat na bayan ng Casiguran sa Aurora Province upang ipagdiwang ang kapayapaan sa pamamagitan ng kinikilala ng UNESCO na Philippine Sports Commission Sports for Peace Children’s Games 2018.

“This Sports for Peace program is focused on inspiring children to experience play and sports while teaching them early that no matter your belief, anyone can play with each other,” wika ni PSC Chairman William ‘Butch’ Ramirez.

Nakapanabayan ng bagong edisyon ng okasyon ang unang ani­bersaryo sa pagpapalit-pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng karagatan na Benham Rise na kilala nga ngayong Philippine Rise sa paggiit sa lahat na ang mayaman sa likas na lugar ay pag-aari ng mga Pinoy.

“The Philippine Rise is all about peace and through sports, we would like to maintain peace,” panapos ni Ramirez, namigay rin ng sports equipment sa mga bata at munisipyo.

Masayang naglaro ang mga kabataang nasa edad 8-12, bumahagi sa traditional games na gaya ng Karerang Talon, Salok Dagat, Suot Lusot, Karerang Takbo, Mamita Went to Town, Alupihan at Pasahan Tubig.

Pinasalamatan naman ni Casiguran Mayo­r Ricardo Bitong ang PSC sa pagdaraos ng Sports for Peace Children’s Games at nangako na ang kaganapan ang unang­ hakbang ng munisipyo para magkaroon ng programa sa sports.