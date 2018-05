‘37’ ni Durant bitin pa

Hindi napigil ng Houston Rockets si Kevin Durant nang magsalansan ng 37 points para bitbitin ang Golden State Warriors sa 119-106 win sa Game 1 ng Western Conference finals.

Lalo pang nadiskaril ang depensa ng Houston kay Durant nang makuha ni Trevor Ariza ang panlimang foul 10 minutes pa sa third at lamang ng tatlo ang Golden State.

“He’s one of the best scorers ever,” papuri ni Rockets coach Mike D’Antoni kay Durant. “I thought he was extremely good.”

Nagmaktol pa si Durant nang ilabas ni coach Steve Kerr sa dulo ng third. Deretsahang tinanong ni Durant ang kanyang coach kung bakit siya iniupo. Higit 40 minutes lang sa loob si Durant, para sa kanya ay mas magandang binuno niya ang buong 48.

Inamin ni Kerr na dapat ay hindi niya inilabas si KD, bago pinagmalaki ang pang-apat na 30-point game sa postseason ng kamador.

“This is why anybody would want him on their team … I don’t know what you do to guard him,” wika ni Kerr. “He can get any shot he wants.”