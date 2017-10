1,100 transitional shelter sa Marawi puntirya

Kayang gawin ng isang araw lamang ang isang transitional shelter na itinatayo na ngayon ng pamahalaan para sa mga internally displaced persons sa Marawi.

Sa ginawang pagbisita ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar noong isang linggo sa lungsod ay ininspeksiyon nito ang isang nakatayo nang transitional shelter sa Barangay Sagonsongan.

Pulido ang pagkakagawa ng pansamantalang tutuluyan para sa mga evacuee at maaliwalas ang loob na may sariling CR at kusina.

Ang nasabing shelter ay kayang maglaman ng pitong katao sa 22 square meter ng bawat transitional shelter at aabot sa 1,100 ang target na maitayo.

Dagdag ni Andanar na may mga indikasyon na rin siyang nakita na moving forward na ang mga residente at sa katunayan, business as usual na sa ibang mga taga ruon kasunod ng muling pagbubukas ng mga ito ng kanilang tindahan habang may mga estudyanteng balik eskuwela na nagsimula pa noong Agosto 21.