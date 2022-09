11 taon lambingan: KathNiel pinaiyak, pinakilig milyones na fan

Eleven years na ang loveteam nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Imagine, 15 pa lang si Kathryn nang magsimula ang KatNiel at 16 naman si Daniel.

Sino nga ba sa ngayon ang katulad nila na mga teenager pa lang nang maging magka-loveteam, naging for real ang relasyon at hanggang ngayon, after 11 years ay nananatiling matatag at dalawa sa maituturing na pinakasikat na artista sa bansa.

Kaya kahit ang mga ibang artista, sila ang peg at iniidolo as loveteam.

Siguro, malaking factor rin talaga ang pagiging appreciative nina Kathryn at DJ sa kanilang fandom. Tuwing anniversary, although of course, hindi naman sila nakakalimutan ng KathNiels na i-celebrate, kahit sila, mapi-feel mo ang importance na ibinibigay nila sa mga fan nila.

Nag-post nga si Kathryn ng video nila kunsaan, sabay nilang hinipan ang anniversary cake nila bilang loveteam. Kinilig, naiyak nga ang milyones na mga fan sa sobrang tuwa.

At sa caption ni Kathryn, hindi nga raw siya makapaniwala sa mga narating na nila bilang loveteam.

Sey niya, “Happy 11th anniversary to the best fandom anyone could ever ask for!

“Thank you for the 11 wonderful years, KathNiels. Growing up with you is something that we’ll cherish forever, and reminiscing all the memories we’ve shared will always bring a smile to our faces. Still can’t believe how far we’ve come! We’ll work hard to continue making you proud.

“Maraming salamat. Mahal namin kayo! Kita kita tayo soon, okay?”

Ang kasalukuyang serye nina Kathryn at Daniel na “2 Good 2 Be True” na napapanood sa Netflix ang isa sa pinakamagandang gift ng dalawa sa kanilang mga fan, pero siyempre, wala ng gaganda pa sa tibay ng relasyon na meron sila.

KC todo sayaw sa b-day ni Miel

Maraming okasyon ang nagdaan sa pamilya Pangilinan, pero bukod-tanging ang 18th birthday ni Miel Pangilinan lamang ang naging daan para muling bumalik ng Pilipinas si KC Concepcion.

Kahit nagdaan ang kampanya, ang election early this year, pero hanggang social media lang ang ginawang pangangampanya ni KC para sa kanyang step-father na si Kiko Pangilinan.

Not on her sister’s debut.

Umuwi talaga si KC para masigurong present siya sa birthday party nito. Kaya halatang ang pinaka-masaya rin sa lahat ay ang ina nila na si Sharon Cuneta.

Ayon kay KC, “Danced the night away to celebrate my sister, @mielpangilinan’s 18th birthday!!! 18 is a big year for us Filipinos—of course, I flew home for this one cuz I wouldn’t miss it for the world.

“Happy happy birthday yelly!!! Ughh what a beautyyy.”

Mavy grabe kabaliwan kay Kyline

Ibang klase rin ang sweetness ni Mavy Legapi at kung paano ito magpakita ng pagmamahal sa rumored or officially, girlfriend naman na si Kyline Alcantara.

Twentieth birthday ni Kyline at talagang sa Instagram message ni Mavy rito, sinabi nito na kung pwede lang daw niyang isama ang mismong puso niya sa message niya, mas maiintindihan daw ni Kyline kung gaano ito ka-importante sa kanya.

O ha!

At may pangako pa ito na dahil gusto raw niya, palaging masaya si Kyline, tipong gagawin nito ang lahat para matupad ‘yon.

Wow naman ang anak nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi, ibang klaseng ma-in-love.

At “wolfie” pala ang tawag ni Mavy kay Kyline, parang “wifey” na tulong ang dating.

Sabi ni Mavy kay Kyline, “I wish I could attach my heart to this birthday wish. Only then you might understand how much you mean to me. I wish you are always happy, and I will try to make that reality for you.

“Thank you for being that smile when I’m feeling blue. Thank you for coming into my life. Happy Birthday, wolfie.”