11 SC justices aprub sa Martial Law

Pinaboran ng Supreme Court (SC) ang deklarasyon ng Martial Law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong rehiyon ng Mindanao.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni SC spokesperson Atty. Theodore Te na 11 mahistrado ang sumang-ayon sa Martial Law sa buong Mindanao habang tatlo ang pabor na gawin ito sa Marawi City at mga karatig lugar lamang, at isa ang kumontra.

Kabilang sa mga bumoto pabor sa Proclamation No. 216 ni Pangulong Duterte sina Associate Justices Presbitero Velasco Jr., Teresita Leonardo-de Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Mendoza, Bienvenido Reyes, Estela Perlas-Bernabe, Francis Jardeleza, Samuel Martires, at Noel Tijam.

Habang partially granted naman ang boto nina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, at Justices Antonio Carpio, at Benjamin Caguioa sa kadahila­nang nais lamang umano nilang sa Marawi City at mga karatig lugar mai­deklara ang Martial Law.

Nag-iisang kumontra sa Martial Law si Associate Justice Marvic Leonen dahil sa kawalan ng “factual basis” para sa deklarasyon nito.

Nagsumite ng kani-kanyang opinyon sa kanilang naging desisyon ang lahat ng 15 mahistrado.

Kaugnay nito, umapela ng buong suporta at kooperasyon mula sa publiko ang Malacañang matapos paboran ng SC ang Martial Law sa Mindanao.

“With the Supreme Court decision, the whole government now stands together as one against a common enemy,” ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella.

Ipinahayag naman ni Pangulong Duterte na iginagalang niya ang naging desisyon ng mga mahistrado maging ito man ay pabor o kontra sa Martial Law. Muli rin nitong binigyan-diin na nakasalalay sa militar at pulisya kung palalawigin pa o babawiin na ang Martial Law sa Mindanao.

Nagpahayag naman ng kagalakan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa desisyon ng SC.





Ayon kay AFP spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla, Masaya sila na pumanig ang SC sa mga ginagawa ng Sandata­hang Lakas ng bansa para ibalik ang kapayapaan sa Marawi.