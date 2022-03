11 bayan, 1 lungsod sa Batangas nasa election hotspot

Isinailalim sa election “areas of concern” ng Batangas Police ang 11 bayan at 1 lungsod sa Batangas kaugnay sa darating na May 9, 2022 local and national election.

Ayon kay Batangas Provincial Director Colonel Glicerio Cansilao, kabilang sa mga hotspot ngayong eleksyon ang mga bayan ng Nasugbu, Lian, Tuy, Balayan, Calatagan, Calaca, Lemery at Taal sa First District.

Kasama rin ang mga bayan ng Bauan sa 2nd District samantalang sa 3rd District ay ang mga bayan ng Laurel at Mataasnakahoy.

Tanging ang napabilang na hotspot na lungsod sa District 3 ay ang lungsod ng Sto Tomas.

Sa panayam kay PLT. Pauline Fernando, Public Information Officer ng Batangas Police Provincial Office, napabilang ang nasabing lugar sa “areas of concern” dahil na rin sa mga nakaraang insidente na may kaugnayan sa election violence tulad ng shooting incidents, threat and intimidations involving candidates at elected officials.

Nasa pangalawang kategorya ang Batangas na nasa yellow. Samantalang nasa unang kategorya ang Green na “no concern”, Orange ang “with immediate concern” at Red ang “with grave concern”. (Ronilo Dagos)