11 bansa may kaso ng ‘mysterious hepatitis’ konek sa COVID-19

Posible umanong konektado sa bagong adenovirus o maging sa COVID-19 ang mabilis na paglobo ng kaso ng acute hepatitis sa 11 bansa sa daigdig.

Sa kasalukuyan, pumalo na sa 168 ang kaso ng misteryosong kaso ng acute hepatitis. Naitala ito sa UK na may 114 kaso; Spain, 13; Israel, 12; US, 9; Denmark, 6; Ireland, 5; Netherlands at Italy na may tig-apat na kaso; Norway at France na may tig-dalawa at Romania at Belgium na may tig-isang kaso. Kasapi ang nasabing mga bansa sa World Health Organization (WHO) at European Region.

Ang hepatitis ay isang sakit ng pamamaga ng atay at karamihan umano sa mga pasyente nito ay kinakitaan ng mga sintomas ng bagong strain ng adenovirus na nagi­ging sanhi ng sipon, lagnat o pneumonia na palatandaan din ng tinamaan ng COVID-19.

Ayon sa ulat, 20 sa mga pasyente ng accute hepatitis ay nagpositibo sa COVID-19 habang parehong impeksiyon ng adenovirus at COVID-19 ang nakita sa 19 na iba pa.

Karamihan sa mga pasyente ay mga batang mula isang buwan ang edad hanggang 16. Sinabi sa ulat na 10% ng mga pasyente o 17 bata ang nangangailangan ngayon ng liver transplant.