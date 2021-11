11 araw nang wala: Marian naiyak, sobrang sabik na kay Dingdong

Sobra-sobra ang pagkasabik ni Dingdong Dantes sa pamilya niya. Sa tinatal-tagal nga naman ng panahon na magkakasama sila sa isang bubong, hindi na sila sanay na nagkakahiwalay.

Well, naghahanda nga si Dingdong para sa lock-in taping nila ni Beauty Gonzales. At siyempre, bago ang bubble taping nila, kailangan muna nilang mag-quarantine.

At sobrang na-miss nga ni Dong ang kanyang mga anak na sina Sixto at Letizia, at siyempre ang misis na si Marian Rivera. Kaya sunod-sunod ang post niya sa Instagram.

“Dear Letizia and Sixto,

“It is day nine for me and I couldn’t help but scroll my photo album because of how much I miss you and your Mom. I chanced upon these two photos – taken when you were both at 2 years old. Can’t wait to have you bot in my arms again.

“Be brave, be strong and be safe (while I’m away)… as what my college teacher, Mrs. Santos would always say.

“Love, Dad. 111245NOV21.

Na sinundan din niya agad ng sulat na para naman kay Marian:

“Buhat mo ngayon ang tahanan. Pagbalik ko, ikaw naman ang bubuhatiin ko,” mensahe niya kay misis.

“I miss you,” sagot ni Marian, na may emoji na umiiyak.

Siyempre, ang sweet ng dating noon para sa mga fan nila.

Siyanga pala, speaking of Marian, nagdaraos ngayon ng anibersaryo ang programa niyang ‘Tadhanda’ sa GMA 7. Pinalabas nga nitong Nov. 13 ang episode na “Sa Ngalan ng Ama” at ang karugtong sa Nov. 20. Samantalang ang ang “Kabayaran” naman ay mapapanood sa Nov. 27 at December 4.

At bongga nga ang kanilang anibersaryo, dahil mamimigay sila ng house and lot to a lucky overseas Filipino worker (OFW) or his/her family member. For more details, visit Tadhana’s official Facebook page, www.facebook.com/TadhanaGMA. (Dondon Sermino)