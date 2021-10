11 anak nirambol pangalan sa letrang A, E, L at X

Nagmarka ang isang mag-asawa sa Belgium matapos pangalanan ang labing-isa nilang anak gamit lang ang apat na letrang A,E,L at X.

Bumuo at nabiyayaan ng pitong anak na babae at apat na lalaki ang mag-asawang Gwenny Blanckaert at Marino Vaneeno pero nakaagaw-pansin ang mga ito nang pangalanan ng magdyowa ang 11 nilang dyunakis sa pamamagitan lang ng apat na magkakaparehas na letra.

“We thought Alex was a great first name and then we called our second child Axel,” kwento ni Gwenny. “We realized that they were the same letters, so we decided to continue like this,” dugtong pa nito.

Kaya bukod kay Alex at Axel, ang iba pa nilang mga anak ay pinangalanan din nilang Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax at Alxe.

Hindi lang diyan nagtapos ang istorya dahil sa Abril ng susunod na taon ay iluluwal pa ni Gwenny ang kanilang ika-12 baby. At para di aniya maiba ang pangalan ng pang-isandosenang anak sa kanyang mga ate at kuya ay A, E, L at X din na letra ang ipapangalan sa kanya ng kanyang magulang. (ME)