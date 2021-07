11 agawan sa bakanteng posisyon sa SC

ISASALANG ng Judicial Bar Council (JBC) sa public interview ang 11 aplikante para sa posisyon na binakante ng nagretirong si Supreme Court Associate Justice Edgardo delos Santos noong Hunyo 30.

Sa inilabas na schedule ng JBC Clerk of Court at ex officio secretary Marife Lumibao-Cuevas sa Agosto 11 mula alas-nuwebe ng umaga hanggang tanghali, isasalang sa public interview si Atty. Anthonio Kho Jr., dating Undersecretary ng Department of Justice (DOJ) at Antonette Tionko, Usec sa Department of Finance (DOF). Habang sa alas-dos hanggang alas-singko ng hapon naman ang interview kina Apolinario Bruselas, Amparo Cabotaje-Tang at Ramon Cruz.

Sa Agosto 12 naman nakasalang sa umaga sa public interview sina Japar Dimaampao, Geraldine Faith Econg at Jose Midas Marquez, at sa tanghali naman sina Ronaldo Roberto Martin, Maria Filomena Singh, at Raul Villanueva.

Maaaring magsumite ng reklamo, report at oposisyon sa mga aplikante hanggang Agosto 9.

Samantala, binuksan naman ng JBC ang aplikasyon para sa 5 posisyon sa Court of Appeals at para sa Deputy Ombudsman sa Visayas.

Maaaring magsumite ng aplikasyon ang mga intresado hanggang sa Setyembre 14 sa website ng JBC. (Juliet de Loza-Cudia)