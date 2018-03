11 Aegis Juris brod tinuluyan sa Atio slay

Isinampa na ng Department of Justice (DOJ) sa Manila Regional Trial Court ng Department of Justice (DOJ) ang kasong kri­minal laban sa 11 mga opisyal at miyembro ng Aegis Juris fraternity na sangkot sa pagkamatay sa hazing ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III noong Setyembre 2017.

Gayunman, inabsuwelto ng mga prosecutor ng gobyerno si UST Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina.

Kabilang sa kinasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 8049 o Anti-Hazing Law ang mga sumusunod na opis­yal at miyembro ng Aegis Juris:

Arvin Balag (grand praefectus)

Ralph Trangia (sergeant-at-arms)

Oliver John Audrey Onofre (treasurer)

Mhin Wei Chan (secundus internus)

Axel Munro Hipe (master initiator)

Danielle Hans Matthew Rodrigo

Joshua Joriel Macabali

Marcelino Bagtang

Jose Miguel Salamat

Robin Ramos.

Walang inirekomendang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan.

Sinampahan naman ng kasong perjury at obstruction of justice ang isa pang miyembro ng Aegis Juris na si John Paul Solano matapos nitong mag-isyu ng dalawang magkaibang affidavit kaugnay ng pagkamatay ng 22-an­yos na si Castillo matapos isailalim sa hazing ng kanilang fraternity.

Si Solano ang nagdala kay Castillo sa ospital. Puwedeng makapagpiyansa si Solano dahil bailable ang kanyang kaso.

Ayon kay Prosecutor General Jorge Catalan Jr., ang resolusyon na inilabas kahapon ay base sa testimonya ng testigo ng pamahalaan na si Mark Anthony Ventura, na nasa ilalim ng Witness Protection Program (WPP).

Kaugnay nito, ibinasura naman ng DOJ ang reklamo laban sa ibang miyembro ng Aegis Juris na sina Jason Adolfo Robinos, Aeron Salientes, Ranie Rafael Santiago, Zimon Pedro, Alex Bose, Leo Lalusis, Lennert Bryan Galicia, Nathan Anarna, Chuck Siazar at Karl Matthew Villanueva dahil sa kawalan ng sapat na ebidensiya.

Samantala, hindi pa rin makakaligtas sa pananagutan ang dekano ng UST Faculty of Civil Law kahit inabsuwelto ito sa kasong kriminal kaugnay ng pagkamatay ni Castillo.

“On the issue of Dean Divina, puwede pa rin naman na matuloy ang disbarment case niya for not immediately informing the Castillo family on the murder of their child as recommended by the Senate Committee report,” ayon kay Senador Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri.