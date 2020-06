10M tinamaan ng COVID sa mundo

Pumalo na sa 10,106, 020 ang mga tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo.

Sa nasabing bilang, 501,719 ang nasawi habang 5,478,181 ang gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure.

Ayon sa Johns Hopkins University, nasa 5,478,181 na ang mga virus survivor ayon sa pinakahuling report kahapon.

Sa Pilipinas ,35,455 ang nahawa sa virus kabilang dito ang 9,686 gumaling at 1,244 na ginupo ng sakit.

Ayon sa World Health Organization, nanatiling mabagal ang gobyerno ng PIlipinas sa pagsasagawa ng contract tracing sa kabila nang kahalagahan nito para mapigilan ang mabilis na pagkakahawaan ng virus sa bansa.

“I would say we are slow. We need to push harder and we really need to work harder,” ayon kay Dr. Socorro Escalante ng WHO Philippines sa isang episode ng “Need To Know” sabi ng WHO noong Biyernes.

Nabatid na ang contact tracing ay dapat na isinasagawa dalawang araw matapos na makumpirma na ang pasyente sa COVID19 para kaagad silang mai-isolate at maiwasan ang oagkahawa ng ibang tao.(Juliet de Loza-Cudia)