10M bakunado sa susunod na linggo – Dizon

Kumpiyansa si vaccine czar Secretary Vince Dizon na aabot na sa 10 milyon doses ang maituturok ng pamahalaan na bakuna kontra COVID sa darating na linggo.

Ito ay matapos kayanin ang makapagbakuna ng 353,000 doses kahapon.

“[Officials have] been helping out our LGUs… to make their process more efficient and allow them to jab faster and jab more people and that has resulted in a tremendous increase in our jabbing capacity in the last two to three weeks,” ani Dizon.

“Come Monday or Tuesday next week, we will already have administered 10 million doses,” dagdag pa nito.

Gayunpaman, batid ni Dizon na nakadepende pa rin ito sa suplay ng bakuna.

Inanunsyo naman ni Health Undersecretary Myrna Cabotaje na 9.2 milyon doses na ang naituturok ng bansa batay sa kanilang tala noong Hunyo 23.

Sa usapang suplay, 16 milyon bakuna na ang natatanggap ng bansa. (Mark Joven Delantar)