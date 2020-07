109M Pinoy ‘di kayang i-COVID test

Hindi kakayanin ng gobyerno na maisalang sa COVID test ang lahat ng Pilipino na nasa mahigit isang daang milyong populasyon.

Tugon ito ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III sa tanong ni Pangulong Rodrigo Duterte kung may kakayahan ba ang gobyerno na masuri ang lahat ng Pilipino sa COVID-19.

“Do we have the capacity to do the testing for every citizen in this country?,” anang Pangulo.

Sa pulong sa Malacañang nitong Lunes ng gabi , sinabi ni Duque na wala pang bansang nakakagawa nito, kahit pa ang pinakamayamang bansa gaya ng Amerika.

Pero sinabi ng kalihim sa Presidente na umabot na sa 74,000 ang testing capacity sa ngayon at naabot na nila ang 25,000 na arawang testing.

Umaasa ang kalihim na magagawa nila ang COVID test mula 32,000 hanggang 40,000 kada araw at target ng gobyerno ang sampung milyong Pilipino na maisalang sa COVID test pagsapit ng 2021.

” Malalagpasan po natin yung magiging 10% po tayo. Of the total population of the Philippines at 109 million, we mig be able to reach about 10 million Filipinos by 2021,” ani Duque. (Aileen Taliping)