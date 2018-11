107th triple double ni Westbrook tinuhog vs Cavs

NAGLIYAB ng 23 points, 19 rebounds at 15 assists si Russell Westbrook para giyahan ang Oklahoma City Thunder sa pagtusta sa Cleveland Cavaliers 100-83 Miyerkoles nang gabi.

Nakibuhol ang 2017 MVP sa third place ng NBA list para sa triple-doubles.

Sa huling apat na laro ay nakatatlong triple-double si Westbrook, nilista ang pang-107 para akbayan si Jason Kidd sa third ng all-time list. Nasa unahan nila sina Oscar Ro­bertson (181) at Magic Johnson (138). Nangailangan si Kidd ng 1,247 games para iguhit ang 107, nagawa ito ni Westbrook sa 760 lang.

Isa rin sa career-high ni Westbrook ang 19 rebounds, huling nilista sa nakaraang season finale kontra Memphis.

“I am extremely blessed and humbled to be able to go out and play and compete in the NBA,” pahayag ni Westbrook sa media. “Just to be named with Jason Kidd and Magic and Oscar and those guys, I could have never dreamt about being able to even sit here talking to you guys.”

Nagdagdag si Jerami Grant ng 21 points – kulang ng isa sa canyang career best – sa 8 of 12 shooting para sa Thunder.

Pinamunuan ng 25 points ni Fil-Am Jordan Clarkson ang Cleveland.