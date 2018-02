Horoscope 02/25/2018

ARIES (March 21-April 19) – Kung patuloy mong kukuwestyunin ang ginagawa mo, mahihirapan ka nang magsimula uli. Doblehin ang pagsisikap at magtiwala. Nasa tama kang direksyon. Lucky number for today: 8

TAURUS (April 20-May 20) – Kailangan mo pang makipagkooperasyon sa mga taong kapareho mo ng ideya. Hindi lahat ng taong ito ay kasundo mo pero kailangang ilayo ang personal mong kasunduan. Lucky number for today: 2

GEMINI (May 21-June 20) – Mas emosyunal ka sa mga araw na nagdaan at hindi mo ito nagugustuhan. Anuman ang mali na nagaganap sa iyong buhay, napakaliit nito kumpara sa dinaranas ng marami. Walang dahilan para manatiling nagmumukmok. Lucky number for today: 39

CANCER (June 21-July 22) – May pagbabagong maghahatid ng bagong oportunidad. Hindi lamang ikaw ang makikinabang dito kaya maging mabilis sa pagkilos. Hindi man sapat ang iyong karanasan, makakabawi ka naman sa dedikasyon at determinasyon. Lucky number for today: 36

LEO (July 23-August 22) – Ang mga exciting na pangyayari ay magsisimula na ngayon. Hindi magtatagal at maipapakita mo na sa mga kinauukulan ang mga napagplanuhan mo. Ihanda na ang sarili. Lucky number for today: 10

VIRGO (August 23-September 22) – Kung kailangan mong makawala sa tila pagkontrol ng iba, ngayon ang pagkakataon para rito. Kailangan mo pang i-push ang sarili mo at tingnan kung hanggang saan ka aabot. Lucky number for today: 11

LIBRA (September 23-October 22) – Huwag munang sayangin ang oras sa pagpapaliwanag sa mga kaibigan at kapamilya. Makakaunawa din sila sa mga darating na panahon. Sa pagkakataong ito, ipaglaban ang nararamdaman mong tama. Lucky number for today: 19

SCORPIO (October 23-November 21) – Huwag mangamba kahit tila walang katapusan ang isang pagtatalo. Magpokus muna sa ibang bagay at iwasang maging emosyunal. Hindi kailangan ng dagdag na kaaway. Lucky number for today: 49

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – May ilang kasamahan sa trabaho na tila lalo pang nagtutulak sa iyo para ma-depress. Huwag paapekto sa kanila. Lahat ng karanasan ay mabuti kung pipiliin mong matuto rito. Lucky number for today: 51

CAPRICORN (December 22-January 19) – May sasabihin ang isang kasamahan mo na maaa­ring makatuwiran pero siguraduhin muna kung base ito sa katotohanan. Hindi lahat ng nagpapayo sa iyo ay kaibigan. Lucky number for today: 35

AQUARIUS (January 20-February 18) – May isang tao sa paligid mo na gumagamit ng hindi parehas na strategy para makaungos. Iwasan muna ang anumang komprontasyon. Maghintay pero manatiling mapagmasid at higit sa lahat, manatiling kalmado. Lucky number for today: 52

PISCES (February 19-March 20) – May ilang pagsisikap mo ang hindi nagbunga ng inaasahan. Wala pa ring dapat ipangamba dahil sa mga susunod na araw magiging malinaw sa iyo ang dahilan. Mabibigyan ka ng pagkakataong itama ang mali. Lucky number for today: 17