106 tulak dinampot sa Cavite

UMABOT sa 106 drug pusher ang naaresto sa Cavite, ang naitalang pinakamataas na bilang ng nahuli sa mga isinagawang magdamagang buy-bust operation sa naturang probinsya.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Office (CPPO), dakong alas-5:30 kamakalawa ng umaga hanggang alas-3:50 Huwebes ng umaga nang isinagawa ang buy-bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa pitong lungsod at 11 na bayan sa Cavite.

Sa nasabing operasyon, nanguna ang Bacoor at bayan ng General Mariano Alvarez (GMA) na may 15 na mga tulak ang inaresto; sumunod ang Imus City na may 13; habang siyam sa Dasmarinas City.

Sinundan ito ng Cavite City na may walong nahuli; Alfonso at Indang na tig-pito; Tanza na may anim; at sinundan ng iba pang mga lugar sa nasabing probinsya..

Sa mga dinampot na mga drug pusher, tatlo dito ay mga senior citizen, dalawa ay menor de edad at apat naman ang babae. (Gene Adsuara)