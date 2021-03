105 katao himas rehas sa sabong

KULONG ang mga sabungero matapos mahuli ng mga pulis sa Nueva Ecija Cockpit sa Aliaga, Nueva Ecija kahapon.

Umabot sa 105 ang naaresto sa nasabing illegal gambling at pagsuway sa quarantine protocol.

Nakuha ang 25 na panabong at perang pusta na nagkakahalagang P27,599 sa loob ng Bumanlag Games and Amusement Arena dakong alas-11:30 ng umaga.

Kakasuhan ng paglabag sa Presidential Decree No. 449 (the law banning illegal cockfights), PD 1602 (or the illegal gambling statute) and Republic Act No. 11332 (the law which sets policies and procedures for the surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and health events of public health concerns) ang mga nahuli sa loob ng sabungan.

Pinapayagan nang mag-operate ang mga ibang lisensiyadong sabungan pero kailangan itong kumuha ng permit at ipaalam sa Inter-Agency Task Force (IATF). (Elech Dawa)