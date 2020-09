105-anyos tigok sa COVID

Nasawi dahil sa COVID-19 ang 105-anyos na lalaki mula sa Maasin, Iloilo.

Kabilang ang centenarian sa dalawang napaulat na nasawi dahil sa virus, ang isa ay edad 79 na babae, mula sa Western Visayas. Ayon sa Department of Health – Center for Health Development (DOH-CHD) dahil sa dagdag na naitalang nasawi mula sa rehiyon tumaas sa 78 mortality rate dito dahil sa COVID-19.

“He was admitted (to) the Western Visayas Medical Center and has an underlying condition,” regional epidemiologist, ayon kay Dr. Jessie Glen Alonsabe.

Nakapagtala pa umano ang rehiyon ng 158 bagong nagpositibo at 92 ng mga bagong nakarekober sa COVID-19. Sa kabuoan may 4,842 na kumpirmadong kaso at 2,399 na mga gumaling dito. (PNA)