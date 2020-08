102 suicide case naitala sa Northern Mindanao

Umaabot na sa kaso ng 102 suicide ang naitala ng Department of Health (DOH) sa Northern Mindanao mula Enero hanggang Agosto 24.

Ayon kay DOH Regional Director Dr. Adriano Suba-an, ang mga naitalang suicide case ay maaaring may kaugnay sa nagaganap na pandemic habang ang ilan naman ay walang kinalaman dito at naapektuhan lamang ang kanilang psychological at social well-being.

Mino-monitor din ng emergency operation center ang mental health ng mga tumatawag sa kanila na nangangailangan ng counseling, na sa ngayon ay patuloy na tumataas ang bilang dahil sa sunod-dunod na natatanggap na tawag 24/7.

“There’s limitation of movements and restrictions, and that has an impact to the mental well-being of the person. We also limit the social part kasi we would like to protect them from getting COVID-19,” ayon pa kay Suba-an.

Nilinaw nito na kailangan din malaman ang ginagawa ng pasyente upang ma-trace kung nakararanas sila ng depresyon kaugnay sa nagaganap na pandemic. (Vick Aquino)