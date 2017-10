101 nalambat sa anti-criminality campaign

Mahigit sa 100 katao ang naaresto na may ibat-ibang paglabag kabilang ang isang lalaki na nahulihan ng mga baril at mga bala sa magkahiwalay na operasyon ng Taguig at Las Piñas City Police kamakalawa ng gabi at madaling araw.

Sa isinumiteng report ng pamunuan ng Southern Police District (SPD) basing alas -10:00 ng gabi nang madakip ng mga kagawad ng Taguig City Police ang may 101 individual dahil sa ibat-ibang uri ng paglabag tulad ng pag-inom ng alak sa kalsada, paninigarilyo, mga nakahubad ng damit pang itaas at kabilang dito ang 59 kabataang lumabag sa Curfew Hours sa Barangay. Ususan at Brgy. Pinagsama, Taguig City.

Makaraang magkasa ang mga awtoridad ng isang anti-criminality operations sa naturang mga barangay.

Bukod dito, nakumpiska ng mga pulis ang may 32 motorsiklo dahil sa ibat-ibang uri ng paglabag sa batas trapiko.

Samantala, nakakulong naman sa ngayon sa Las Pinas City detention cell dahil sa paglabag sa kasong Republic Act 10591 o illegal Possession of Fire Arm and Ammunition ang suspect na si Rodolfo Quilatan De Leon, nasa hustong gulang, naninirahan sa Barangay Pulang Lupa 2, nang nasabing lungsod.

Dakong alas-2:20 ng madaling araw nang madakip si De Leon sa isang anti-criminality operation na isinagawa ng mga tauhan ng Station Intelligence Unit (SIU) ngLas Pinas City Police sa naturang lugar.

Nakumpiska ng mga pulis mula sa suspect ang isang Llama Pabellum na baril, 2 kalibre .9mm at iba’t- ibang uri ng bal ang baril.

Sa ngayon ay sumasailalim sa masusing imbestigasyon ang nadakip na suspect.