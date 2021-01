100M Pinoy tuturukan, unahin 50M ngayong taon

Plano ng administrasyong Duterte na bakunahan ang 100 milyong Pilipino at 50 hanggang 70 milyon ang target nitong paturukan ng COVID19 vaccine ngayong taon.

“Ang goal po natin ay mavaccinate ang 100 million Filipino peoples without exception,” sabi ni Finance Assistant Secretary Paola Alvarez sa interview sa programang The Exchange ni Rico Hizon sa CNN Philippines. Ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 109 milyon.

Paliwanag ni Alvarez, P72.5 bilyon ang inaprubahang budget ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa vaccination program, P2.5 bilyon ay manggagaling sa budget ng Department of Health (DOH) at P70 bilyon ay manggagaling sa unprogrammed appropriation na makukuha mula sa sobrang koleksyon o bagong mga utang.

Ayon kay Alvarez, P20 bilyon ay manggagaling sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at iba pang mga government owned and controlled corporations, at P48 bilyon ay uutangin. Aniya, ang World Bank at Asian Development Bank ay maaring makuhanan ng hanggang $1 bilyon o P48 bilyon para dito at maari ding makautang sa mga bansang gumagawa ng bakuna. Aabot sa P140.5 bilyon ang pondong gagamitin para sa pagbili ng COVID19 vaccines.

Ayon pa sa opisyal, 148 milyong dosage ng COVID19 vaccine ang target makuha ngayong taon na ituturok sa 50 hanggang 70 milyong Pilipino ngunit 20 milyon pa lang ang makukuhanan ng bakuna sa ngayon sa ilalim ng COVAX facility at kasalukuyang nakikipag usap ang Pilipinas sa ibang mga bansa para makuha ang kanilang mga sobrang alokasyon sa COVAX. (Eileen Mencias)