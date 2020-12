100M Pinoy matuturukan sa P600 kada bakuna

Tinatayang 100 milyong Pilipino ang mababakunahan laban sa coronavirus disease kung ang halaga nito ay P600 bawat isa, ayon kay Senador Sonny Angara.

Una rito, inarubahan ng Kongreso ang P72.5 bilyong pondo para sa COVID-19 vaccine habang naglaan naman ang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 ng dagdag na P10 bilyon para sa inoculation drive.

“If you add that to the P72.5 billion here in the 2021 budget, you are talking about P82.5 billion, and if you are talking about a vaccine that you can obtain at around P600, you are talking about over 100 million persons getting vaccinated,” sabi ni Angara.

Ayon sa, chairman ng Senate finance committee, maaring sapat na ang pondo subalit posible aniyang mabago pa ito.

Nauna nang inihayag ni National Task Force against COVID-19 chief implementer at vaccine czar Carlito Galvez Jr. na umaasa silang mababakunahan ang 60 hanggang 70 porsiyentong Pinoy laban sa virus.

Sabi pa ni Angara, ang inilaang pondo para sa bakuna ay sapat na maabot ang nasabing target ng gobyerno.(Dindo Matining)