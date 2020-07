100M coronavirus vaccine target ng China

Natapos na ang konstruksyon ng research laboratory at workshop complex sa Wuhan, China na magpopokus sa paggawa ng bakuna laban sa COVID-19.

Ayon sa ulat, ang lab ang mangunguna sa pag-aaral ng mga pathogenic virus vaccine, habang sa workshop naman ipo-produce ang target na 100 milyong bakuna laban sa coronavirus.

Ang nasabing complex ay isa sa mga unang tinamaan ng virus, matapos na maging episentro ang Wuhan ng COVID-19 noong Disyembre nang nakaraang taon.

Samantala, gumawa ng hiwalay na workshop ang China National Biotech Group sa Beijing para maka-develop din ng COVID-19 vaccine. Noong Abril ay sinimulan na ng Wuhan Institute of Biological Products ang clinical trial para sa kanilang mga bakuna, kung saan tinurok ito sa 1,120 volunteer.

Naging maganda ang resulta ng trial, na walang nakikitang side effect sa mga taong nakatanggap nito.

“For those receiving two injections at an interval of 28 days, the seroconversion rate of neutralizing antibodies reached 100 percent,” ayon sa report. (RP)