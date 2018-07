100K miyembro ng INC dumagsa sa Quirino Grandstand

May 100,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo (INC), ang dumalo sa ‘Lingap Laban sa Kahirapan’ outreach program na idinaos kahapon ng umaga sa Quirino Grandstand sa Maynila.

Nabatid sa Manila Police District (MPD), alas-kuwatro nang madaling araw pa lamang ay nagsimula nang dumagsa sa lugar ang mga INC member, mula sa iba’t ibang lugar ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan, kahit na alas-otso nang umaga pa ang simula ng programa.

Ang naturang outreach program ay ba­hagi ng 104th anniversary ng INC.

Sa ilalim ng Lingap Laban sa Kahirapan, nagdaos ng libreng dental at medical check-up, complete blood count, blood sugar determina­tion, blood typing, urinalysis, ultra sound, at 2d echo, at libreng kosultasyon sa mga dermatologist, ophtalmologist, pediatrician at ge­neral medicine.

Layunin ng nasabing gawain na maipaabot sa publiko, ‘di lamang sa mga kasapi ng INC, ang tulong na makukuha nang libre sa halip na magbayad pa sa mga pribadong pagamutan.

Namahagi rin ng relief goods ang INC.

Todo-bantay naman ang Manila Police District sa nasabing event sa pangunguna ni Supt. Igmedio B. Bernaldez, ang ground commander.

Kompleto naman sa pasilidad ang pagtitipon na maagang inihanda ng INC.

Nabatid na Sabado pa lamang nang itayo ang stage at nilagyan ng sound system at LED walls. Nagkaroon rin ng mga pagtatanghal at ­bible exposition pagsapit ng hapon.

Isinara din ang ilang kalsada sa lungsod upang bigyang-daan ang naturang aktibidad.