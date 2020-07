100K COVID case sa Agosto, tanggap ng DOH

Hindi papalag ang Department of Health sa bagong predisyon ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na aabot sa 100,000 ang kaso ng COVID-19 sa pagtatapos ng Agosto.

“Lagi namin pinapaliwanag kapag estimates katulad ng sa UP (University of the Philippines), tinatanggap namin ‘yan,” ayon kay Health Undersecretary Ma. Rosario Vergeire sa isang press conference.

“That serves something that we can refer to kapag nag-a-analyze kami pero kailangan nating i-interpret with caution kapag estimates,” paliwanag pa nito.

Ngayong Martes ay umabot na sa 51,754 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, lampas kalahati na sa bilang ng prediksyon ng mga UP expert.

Kaya naman nakikiusap si Vergeire sa publiko na maging maingat para maiwasan na ang pagtaas ng kaso ng virus sa bansa.

“So tayo, kasi nakikita at naibigay sa akin ‘yung impormasyon na iyan, ay pinaiigting natin ang impormasyon sa ating kababayan ngayon na sana ginagawa natin ‘yung dapat nating gawin for us to not to be able to reach that 100,000 by end of August na estimated by the UP group,” lahad ng health official.