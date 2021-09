100K bakanteng trabaho sa gobyerno ‘wag itago – CSC

Inatasan ng Civil Service Commission (CSC) ang pinuno ng mga ahensiya sa gobyerno na buksan at ilathala ang mga bakanteng posisyon sa gobyerno.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni CSC Chairperson Atty. Aileen Lizada na mayroong mahigit 100,000 bakanteng posisyon sa gobyerno kaya dapat mapunan ang mga ito.

Pinagsabihan ni Lizada ang mga pinuno ng ahensiya na huwag ireserba ang mga bakanteng posis­yon sa gustong pagbigyan, bagkus ay buksan ito sa mga taong kuwalipikado magtrabaho sa gobyerno.

“I am encouraging the heads of agencies, please fill up, open and publish. Huwag na ho tayong mag-reserve ng mga posisyon, ibigay natin based on merit and fitness,” ani Lizada.

Sa kasalukuyan aniya ay halos Job Orders (JOs) at Contact of Service (COS) ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at hindi kinikilalang empleyado ng pamahalaan, hindi nakakatanggap ng karampatang suweldo at walang security of tenure.

“Maraming job orders at contract of services na nasa gobyerno pero hindi kinikilalang government employee, ‘yon ho ang masakit. Nasa loob na ho sila pero hindi natin sila kinikilala. There are 100 thousand plus unfilled positions in government. CSC cannot open those vacant position, it is the head of agency,” dagdag ni Lizada.

Kabilang aniya sa mga may bakanteng puwesto ay mga government owned and controlled corporations (GOCCs), state colleges and universities, local government units, government hospital at mga pangunahing departamento sa gobyerno. (Aileen Taliping)