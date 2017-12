1,000 naperhuwisyo ng dengue vaccine, 30 naospital

Nakapagtala na ang Department of Health (DOH) ng halos 1,000 kaso ng may negatibong epekto ng dengue vaccine o nagkasakit matapos mabakunahan habang 30 naman ang kinailangang maospital.

Batay ito sa nauna nang naitala ng DOH na nakapaloob sa draft committee report ng House committee on health matapos ang pagdinig nito noong nakaraang taon kaugnay sa epekto ng biniling bakuna na Dengvaxia kontra dengue.

Sa mga naunang pagdinig noong nakaraang taon pa lamang, lumabas na ang mga duda ukol sa pangmatagalang epek­to ng Dengvaxia.

Humarap sa nakaraang pagdinig ang mga kinatawan ng gobyerno, Sanofi Pasteur na manufacturer ng Dengvaxia, at mga public health expert dahil sa mga kuwestiyon sa kaligtasan ng Dengvaxia.

“The conflicting theories of experts on the efficacy of the dengue vaccine and the lingering uncertainty about its long term safety had caused some degree of apprehension among various sectors,” ayon sa draft committee report.

“DOH reported that there were 997 reported cases between March 18 to August 20, 2016, thirty (30) of which were considered as serious cases that needed hospitalization,” ayon pa sa report.

Apat naman ang naitalang kaso ng pagkamatay kasunod nang pagbakuna bagama’t may debate pa kung may kinalaman ito sa dengue immunization program.

Kasama sa mga rekomendasyon sa draft committee report ang pagpapatigil ng nasabing programa hangga’t hindi natutugunan ang mga isyung lumabas sa pagdinig.

Dahil na rin dito, itinutulak ng ilang mambabatas na muling buksan ang imbestigasyon kaugnay sa dengue vaccine kasunod ng pag-amin ng Sanofi na maaaring magkaroon ng negatibong epekto ang kanilang bakuna sa mga matuturukan nito na hindi pa nadadapuan ng dengue.

Pinangungunahan ni House committee on good government and public accountability chairman Rep. Johnny Pimentel ang pagtutulak para muling buksan ang imbestigasyon ng Kamara.





“We are reopening the case because of recent developments. We will have a hearing on December 13,” ayon kay Pimentel.

Ilan namang kongresista ang nais na magkaroon ng class suit sa mga dapat managot.

Ngunit hindi pa man umuusad ang pagdinig, may duda na ang mga grupo ng oposisyon.

“The anti-dengue vaccine Dengvaxia must be immunized from politics,” ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman.