100 tserman sa Maynila lagot sa bigong clearing ops

Aabot sa 100 barangay chairman sa lungsod ng Maynila ang posibleng mapatawan ng suspensiyon at pananagutin ng Department of Interior and Local Government (DILG) dahil sa pagkabigo ng mga ito sa clearing operation.

Ayon kay DILG Undersecretary Martin Diño, pagpapaliwanagin nila ang mahigit 100 kapitan ng barangay dahil sa kanilang ‘non-compliance’ sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na clearings ops sa mga bangketa at street obstructions.

“A lot of barangay chairman in Manila will be issued show-cause orders to explain within 72 hours or a week their non-compliance,” ani Diño.

Sinabi pa ni Diño, una nang nilinis ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga kalsada na nasasakupan ng mga barangay official at itinurn-over sa kanila (kapitan) pero may mga nagbalikan pa ring mga vendor na nagsisibing obstruction sa kalsada.

Tumanggi namang pangalanan ng kalihim kung sino ang mga barangay official na posibleng patawan ng suspensiyon dahil hinihintay pa nila ang paliwanag ng mga ito.

Magugunita sa ikaapat na State of the Nation Address ng Pangulo noong Hulyo, binigyan nila ng kautusan ang DILG ng 60-araw para bawiin ang lahat ng pambulikong kalsada sa bansa na ginagamit sa pampribadong interes.

Nagtapos ang 60-araw na deadline noong Setyembre 29 at ngayon nasa assessment status na ang lahat ng local officials. (Dolly B. Cabreza)