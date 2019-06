100 Pinay worker na ipapataponng Israel saklolohan

HINIMOK ni Senador Leila de Lima ang pamahalaan na ibigay ang lahat ng tulong sa may 100 Pinay worker sa Israel na nakatakdang i-deport kasama ang kanilang mga Israeli-born children.

Ito ay upang matiyak na mapoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pinay.

“I call on the Department of Foreign Affairs to leave no stone unturned in ensuring that the rights of our fellow Filipinos and their children in Israel will not be violated,” saad ni De Lima.

“Dapat ibigay ng DFA ang lahat ng kailangang tulong para masigurong protektado ang karapatan ng ating mga manggagawang Pilipino at kanilang mga anak na naiipit sa sitwasyon,” dagdag nito.

Ang panawagan ay ginawa ni De Lima sa gitna ng ulat na nasa 100 Pinay kasama ang kanilang mga anak ang ipinag-utos na ipa-deport ng Population and Immigration Authority ng Israel.

Ayon sa Population and Immigration Authority, karamihan sa mga ito ay ligal na pumasok sa Israel subalit hindi na-renew ang kanilang mga visa matapos silang ma­nganak sa naturang bansa.

“Hanapan sana ng agarang solusyon ang problema dahil kabuhayan at kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino ang nakataya rito,” giit ng senador.(Dang Samson-Garcia)