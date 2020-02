100% ownership ng dayuhan, sabotahe sa ekonomiya

Pananabotahe sa ­ekonomiya ng Pilipinas ang itinutulak na ­panukalang pag amiyenda ng Public Service Act(PSA).

Ito ang igniit ni Assistant ­Minority Leader at ACT ­Teachers Rep. France Castro kasabay ng mahigpit nitong pagtutol sa ­naturang panukala.

Ayon sa kongresista, ang panu­kala na nagbibigay ng ‘full foreign ownership’ sa mga ­vital service na pangunahing ­inaasahan ng publiko ay isang malinaw na ‘economic sabotage’ sa mga mamamayang Pilipino.

“Allowing full foreign ownership to vital services relied on by the pu­blic is economic sabotage to the Filipino people,” ayon kay Castro.

Ang mga serbisyo ­umano ­tulad na telecommunications kapag mapasakamay at ­naging kontrolado ng mga dayuhang kompanya ay may ihahatid na panganib sa pambansang ­seguridad ng bansa maging sa soberenya bukod sa pipigilan ang karapatan ng mga mamamayan ‘to free speech and information.”

Inihalimbawa pa rin ng kongre­sista ang singil sa ­kuryente na inaasahang lalo pang tumaas na ang resulta ay pagtaasan ng presyo ng mga bilihin.

Dahil rito, ayon kay ­Castro, ang naturang panukala ay ‘­unconstitutional’ dahil nilabag nito ang mismong layunin ng konstitusyon na protektahan ang interes ng publiko.

“The enactment of this ­measure is unconstitutional as it violates the aims of the ­Constitution for protecting ­public interest. With this bill, ­government ­violates its constitutional duty of an ­economy controlled by Filipinos and for the benefit of Filipinos. ­Gobyerno ­mismo ang mananabotahe ng ekonomiya ng Pilipinas,” giit ni Castro.

Malinaw umano sa konstitusyon na ang operasyon ng ­public utility ay dapat 60 ­porsiyentong pag-aari ng mga Filipino.