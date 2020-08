10-year Drivers License para sa matitinong Pinoy driver

Sa bisa ng Republic Act 10930, ang lahat ng driver’s license simula noong 2017 ay binigyan ng 5-year validity.

Sa ilalim ng nasabing batas, binago ng Land Transportation Office ang pagbibigay ng lisensiya sa layuning gawing mas ligtas ang paglalakbay sa Pilipinas.

Sa mga mag-uumpisa pa lang magmaneho, hindi na madali kumuha ng student permit mula pa noong 3 Agosto 2020. Kailangan magpakita ang aplikante ng katibayan ng 15-oras ng theoretical driving course mula sa alin mang accredited driving schools, o mula mismo sa LTO Driver Education Department.

Sa pagkuha ng non-professional driver’s license, kailangan naman ng katibayan ng 8-oras na practical driving course mula sa accredited driving school o sa LTO mismo. At sa mga magre-renew, walong (8) oras naman ng driver enhancement program (DEP) ang dapat daluhan ng aplikante. At sa lahat ng mga kursong yan, dapat na pumasa sa exam para makakuha ng certification.

At gaya ng sinasabi ng batas, uumpisahan na rin ng LTO ang paggamit ng demerit system para bantayan ang pagmamaneho ng mga Pinoy drayber.

Kapag umabot na sa 5-9 demerit ang lisensiya, kailangang dumalo at pumasa sa apat (4) oras na DEP seminar bago makapag-renew ng lisensiya.

Kung sampung (10) demerit points, o higit pa, walong (8) oras ng DEP seminar ang katapat naman. Kapag naman tatlong beses ginawa ang parehong violation, apat (4) na oras din ng DEP seminar ang kailangang ipasa.

Bawat violation ay may katumbas na puntos. 1 point sa minor offense; 2 points sa medyo mabigat na offense; at 5 points samabibigat ang offense. Kung mahuhuli na may multiple violations, bawat violation ay bibigyan ng demerit points. Jackpot ang tawag ko diyan! Kapag nagawa ang violation habang nagmamaneho ng for hire vehicles, doble ang demerit points.

At dahil computerized na ang Land Transportation Management System (gawa ng Dermalog), lahat ng violations ay papasok sa permanent records ng LTO. Makikita eto kahit saang opisina ng LTO na may access sa central database. Limampu’t limang (55) opisina na ang konektado sa LTMS, at ang mga natitira ay tatapusin ang koneksyon bago matapos ang Setyembre.

Ano naman ang pabuya sa mga matitino at masunurin sa batas ng mga drayber? Ang sabi sa batas, “…any holder of a professional or nonprofessional driver’s license who has not committed any violation of Republic Act No. 4136 and other traffic laws, rules and regulations during the five-year period shall be entitled to a renewal of such license for 10 years, subject to the restrictions as may be imposed by the LTO.” Sampung (10) taon lisensiya ang ibibigay sa mga drayber na wala kahit isang demerit. Mag-uumpisa ang LTO na magbigay ng mga “premium” driver’s license sa Oktubre 2021.

“Not all possessors of drivers’ licenses will be able to enjoy this 10-year validity. This is an incentive for drivers who obey traffic rules,” sabi LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante Galvante. “Even just one demerit point can disqualify you.”

Kung ikaw ay wala pang violation as of today, tulad ko, meron tayong isang taon para panatilihing malinis ang ating rekord para makakuha ng 10-year valid driver’s license.