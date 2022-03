10 tulak timbog sa P300K shabu

Nasabat ng mga awtoridad ang mahigit P300,000 halaga ng hinihinalang shabu mula sa 10 umano’y mga tulak ng ilegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa Taguig.

Sinuyod ng mga awtoridad ang IRM Road, mga barangay ng Maharlika, Fort Bonifacio, Ususan, New Lower Bicutan at Tanyag simula noong Lunes ng hapon na nagresulta sa pagkakadakip ng umano’y mga talamak na nagbebenta ng ilegal na droga.

Ayon sa mga awtoridad, sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek.

Nakaditine na ngayon ang mga suspek na kinilalang sina Biollah Midtimbang na nasamsaman ng pitong sachet o 15 gramo ng ilegal na droga; Abdul Salik na nakuhaan umano ng 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P173,060; sina Joey Tabada at Rachel Pahimnayan na nakuhaan ng pitong sachet ng umano’y ilegal na droga; Joan Placido at Norbie Marcelino gayundin sina Romeo at Ranil Ranillo at Jeffry Bartizo na may tig-dalawang gramo ng umano’y shabu at Jonathan Jove na nakumpiskahan ng mahigit P31,000 na halaga ng hinihinalang droga. (Damien Horation Catada)