10 taon kulong: R. Kelly guilty sa mga sex crime

Guilty on all counts on federal sex crimes ang American R&B singer, songwriter and producer na si R. Kelly.

Na-convict siya for 9 federal counts kasama na rito ang racketeering, sex crimes, human trafficking, obstruction of justice and kidnapping.

Inabot ng higit sa isang buwan ang trial ni Kelly at dahil convicted siya on all counts, maaari siyang sentensyahan for 10 years to life. Magaganap ang sentencing niya sa May 4, 2022.

May second federal trail pa si Kelly sa Chicago at state trials sa Illinois at Minnesota.

Dalawang taon ang inabot bago ma-convict si Kelly sa federal court in Brooklyn, New York pagkatapos siyang maaresto sa Chicago for multiple federal sex crimes in two different states.

Hindi nagawa ng legal team ng singer na maisalba siya sa kanyang mga kaso kahit na may mga ex-employees and associates silang kinuhang witnesses para ma-discredit ang mga alegasyon sa singer na ito ay isang sex offender.

Tinalo sila ng maraming witnesses ng prosecutor na nagsasabing namumuwersa si Kelly at marami itong ginawang hindi maganda sa maraming kababaihan. May isang witness pa na nag-testify na ang entourage ng singer pa ang naghahanap ng mga menor de edad na babae sa mga concerts, malls at fastfood joints at pinupuwersa nila ang mga ito para maka-sex ni Kelly. (Ruel Mendoza)