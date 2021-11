10 taon driver’s license ibibigay nationwide sa Dec

Hindi na pipila taon-taon ang mga motorista para mag-renew ng lisensiya sa pagmamaneho matapos umpisahan ng Land Transportation Office (LTO) ang pag-iisyu ng bagong driver’s license na may 10 taong validity.

Inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ‘Talk to the People’ kahapon na nagsimula nang mag-isyu ang LTO ng mga bagong lisensiya sa kanilang tanggapan sa East Avenue na may 10 years validity.

Lahat ng mga tanggapan ng LTO sa National Capital Region ay mag-uumpisa na ring mag-isyu ng bagong driver’s license ngayong Nobyembre at susunod na rin sa iba’t ibang rehiyon sa bansa.

“By December 2021, the LTO commits that all its offices nationwide will be issuing licenses with a 10 year vali¬dity,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)