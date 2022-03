10 sangkot sa 3 shabu van kinasuhan ng DOJ

Inirekomenda na ng Office of General Prosecutor (OPG) ng Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5, Article II ng Republic Act No. 9165 sa 10-kataong naaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa pagkakarga sa kanilang sasakyan ng may 1,680.563 kilo ng methamphetamine hydrochloride sa Infanta, Quezon noong Marso 15.

Ayon sa resolusyon ng DOJ na may petsang Marso 21, kabilang sa mga kinasuhan sina Alvin Ibardo, Jaymart Gallardo, Reynante Alpuerto, Jenard Samson, Jamelanie Samson, Mark Bryan Abonita, Marvin Gallardo, Dante Mannoso, Eugene Roger Bandoma, at Kennedy Abonita.

Nalaman na nagsagawa ng imbestigasyon ang NBI Task Force Against Illegal Drugs base sa isang impormante na may iligal na droga na darating sa Pilipinas at idinaan ito sa karagatan ng Infanta, Quezon Province. Ang mga kontrabando ay inilagay sa 3 van bago ito nasabat.

Nabatid na naglatag ng checkpoint ang NBI at nang sitahin ang tatlong van ay dito na nakita ang pake- pakete ng iligal na droga. (Juliet de Loza-Cudia)