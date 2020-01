10 pasaway na Mayor kinasuhan ng Dilg

SINAMPAHAN ng kasong administrati­bo ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang sampung alkalde dahil sa pagsuway sa utos ng national government na linisin ang kalsada sa anumang illegal obstruction.

Kabilang sa mga sinampahan ng kasong gross neglect of duty at grave misconduct sa Office of the Ombudsman ay ang alkalde ng Baco, Oriental Mindoro; Pili, Camarines Sur; Ginatilan, Cebu; Pagsanghan, Samar; Aurora at Lapuyan sa Zamboanga del Sur; Sagay at Guinsiliban, Camiguin; Manticao, Misamis Oriental at Caraga, Davao Oriental.

Sa isang statement nitong Linggo, binanggit ni DILG Secretary Eduardo Año na ang mga kinasuhang alkalde ay hindi nakasagot ng maayos sa Show Cause Order na inisyu ng kanyang tanggapan.

“This is just the first batch of cases to be filed and we will file the succeeding batches as soon as our lawyers have finished reviewing the validation reports and the corresponding answers by the mayors,” paliwanag ni Año.

Matatandaang naglabas ng Memorandum Circular 2019-121 ang DILG noong nakaraang taon upang atasan ang mga lokal na pamahalaan na linisin ang kalsada at mga sidewalk sa anumang mga obstruction sa loob ng 60 araw.

Ang hakbang ng DILG ay bunsod ng naging direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-apat na State of the Nation Address noong Hulyo.

Marami naman ang nakasunod sa 60 araw na palugit pero 97 local govern­ment unit ang inisyuhan ng Show Cause order noong Oktubre para sundin ang circular.

“This first batch of mayors failed to perform their duty to clear their roads of obstructions, they did not develop or implement any displacement program or plan, they do not have any long-term rehabilitation and sustainability plan in place, and they failed to set up a feedback or grievance mechanism for their constituents, hence, we are compelled to seek their suspension from office,” saad ni Año.

Binanggit naman ni DILG spokesman Jonathan Malaya na ang department ay mag-iisyu ng panibagong direktiba sa road clearing operation sa loob ng 75 araw matapos magbalikan ang mga obstruction nitong nakaraang kapaskuhan.