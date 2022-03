10 NCR mayor matatag sa halalan

Sampung nanunungkulan na alkalde sa National Capital Region (NCR) na muling tumakbo sa darating na halalan sa Mayo ang muling mananalo.

Ito ang lumabas sa NCR Boses ng Bayan 2022 survey ng RP Mission and Development Foundation Inc. (RPDM)

Kabilang dito sina Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Toby Tiangco ng Navotas City, Mayor Oca Malapitan ng Caloocan City, Mayor Emi Rubiano-Calixto ng Pasay City, Mayor Francis Zamora ng San Juan City, Mayor Mel Aguilar ng Las Piñas, Mayor Abby Binay ng Makati City, Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City, Mayor Vico Sotto ng Pasig City, at Mayor Ike Ponce ng Pateros.

Continuity naman sa proyekto at programa, kaya supportado ng mga Navoteños si Mayor Toby Tiangco (89%) na tumatakbong Congressman at ang kanyang kapatid na si Cong. John Rey Tiangco (85%) na gusting maging Alkalde muli. Ang mag-amang Gardy at RC Cruz na katunggali ng mga Tiangco ay nakakuha lang ng 10% at 13%, ayon sa pagkakasunod.

Kumbinsido naman sa husay ng mag-amang Malapitan ang mga botante sa Caloocan City, kaya si Mayor Oca Malapitan na tumatakbong Congresman ay nabigyan ng 89% points laban kay Alou Nubla (10%). Samantalang, si Cong. Along Malapitan naman ay suportado ng 75% ng mga botante laban kay Cong. Egay Erice na may 24% sa labanan sa pagka Mayor ng siyudad.

Ang magkapatid naman na sina Mayor Emi Calixto-Rubiano (86%) at Cong. Tony Calixto (89%) ng Pasay City ay namamayagpag sa latest survey at inaasahan na mananatili sa kani-kanilang pwesto.

Ang iba pang nangunguna sa karera para sa mga Mayor ay sina Mel Aguilar (92%) ng Las Piñas, Abby Binay (97%) ng Makati, Marcy Teodoro (57%) ng Marikina, Vico Sotto (65%) ng Pasig, Ike Ponce (85%) ng Pateros, at Francis Zamora (94%) ng San Juan.

Samantala, ang mga bagong Mayor na inaasahan sa mga sumusunod na lungsod at mga nangungunang kandidato ay sina — Cong. Ruffy Biazon sa Muntinlupa City (74%), ex. Comelec Chairman Ben Abalos (95%) sa Mandaluyong, Vice Mayor Honey Lacuna (56%) sa Manila, Ex Malabon Vice Mayor Jeannie Sandoval (53%), Cong. Eric Olivarez (76%) ng Parañaque, Cong. Lani Cayetano (70%) ng Taguig, at Cong. Wes Gatchalian (93%) ng Valenzuela.