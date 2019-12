10 kompanya kinasuhan sa ‘di pagbabayad ng 2.3B buwis

Nagsampa ng mga kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue (BIR) sa Department of Justice (DOJ) laban sa 10 kompanya sa Maynila dahil sa hindi pagbaba­yad ng tamang buwis na aabot ng P2.3 bilyon.

Kabilang sa mga kinasuhan ay ang New Global Trade Merchandising and Industries Inc. sa Ermita na may P722 milyong utang noong 2012; Zypheur Enterprises sa Intramuros, Manila, P680 milyon buwis noong 2015; Fortune Diamond Strategy ng Ermita Manila, P646.7 milyong buwis noong 2012.

Kasama rin ang Vame­ran Trading Corp. ng Binondo para sa P113 mil­yong buwis noong 2015; Mardy’s Trucking Services ng Tondo, P53 mil­yong buwis noong 2011; Westgate Philippines Trading & Merchandising­ Inc. ng Ermita, P48 mil­yong buwis noong 2014; JBS Consumer Goods ng Sampaloc, P40 mil­yong buwis noong 2015; Unisource Marketing Solutions Inc. ng Sampaloc, P14 milyong buwis noong 2014; Vintage Marketing sa Tondo, P14 milyong buwis noong 2011; at Mani Bell Distribution ng Binondo P5 milyong buwis noong 2013.

Ang mga may ari ng sole proprietorship na Zypheur Enterprise, Mardy’s Trucking, at Vintage Marketing na sina Charry Jean Alejo Falla, Marvin Catillo Malabanan­ at Julius Aguilar Briones ang pananagutin ng BIR para sa diumano’y ‘di pagba­bayad ng buwis.

Damay din ang kanilang mga opisyal na kinabibilangan ng New Global Trade Merchandi­sing president Mark Ernest Babao at treasurer Pablito Ducut.

Sa Fortune Diamond, kinasuhan din ang presidente nitong si Christopher Bulan at treasurer Rosenda Bitanga maging sina Merlinda Barroga at Vanessa Felipe ng Vame­ran Trading, presidente at treasurer ay kinasuhan.

Ang treasurer ng Westgate Philippines na si Antonio C. Bernal naman ang kinasuhan sa kompanya.

Sa Unisource Marke­ting, kinasuhan din ang presidente nitong si Michelle So at CFO Paul David So. (Eileen ­Mencias)