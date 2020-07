10 heneral agawan maging AFP chief

Sampung senior general ang umaasinta sa puwesto ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief-of-Staff, Gen. Felimon Santos, Jr. na nakatakdang magretiro sa Agosto 4.

Ayon kay Marine Major Gen. Edgard Arevalo, AFP spokesperson nag-convene na ang Board of Generals at naglabas ng shortlist ng mga kanidato.

“There were about 10 names contained in the list that includes Major Service commanders, Unified Command chiefs, and other three-star generals at the GHQ (General Headquarters in Camp Aguinaldo, Quezon City),” ayon sa statement nitong Linggo.

Isusumite ang rekomendasyon sa Malacañang sa pamamagitan ng Department of National Defense nitong unang linggo ng Hulyo.

Pinalitan ni Santos na miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1986 si 53rd AFP chief Gen. Noel Clement na nagretiro noong Enero 4. (Edwin Balasa)