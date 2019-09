10 ex-con balik sa kulungan

Inihayag kahapon ni Justice Secretary Menardo Guevarra na hindi lalagpas sa sampung heinous crime convict na ang sumuko ilang oras matapos mag-isyu si Pangulong Rodrigo Duterte ng 15-araw para sa kanilang pagsuko at pag-report sa Bureau of Corrections.

Sa ikatlong pagdinig kahapon ng Senado sa kontroberisyal ng Good Conduct Time Allowance(GCTA) Law, tinanong ni Senador Panfilo Lacson si Guevarra kung may sumuko na bang mga pinalayang heinous crime convicts matapos ang pahayag ng pangulo noong Miyerkoles.

“Is there are first surrenderee or a first batch of surrenderees already after the President’s announcement last night? I’m just curious,” tanong ni Lacson.

“I just want to find out kung meron ng gusto mag-avail ng recomputation. Pwede ba malaman kung mga ilan? More or less? 10, 20, 30? I just would like to find out kung meron ng gustong mag avail nung recomputation,” dagdag nito.

Sagot naman ni Guevara, hindi lalagpas sa sampung ex-convict na ang sumuko sa tanggapan ng BuCor.

“After the President made the statement last night (Wednesday), not more than 10,” pahayag ni Guevarra sa komite.

Tumanggi naman ang kalihim na banggatin ang pangalan nang mga sumuko dahil confidential umano ito.

Sa report naman ng Philippine National Police (PNP), isang preso na nakinabang sa GCTA ang kusang loob na sumuko sa pulisya matapos ang pagbibigay ng ultimatum ni Pangulong Duterte para sa kanilang voluntary surrender.

Dakong alas 10;05 ng gabi ng sumuko sa Bogo City sa lalawigan ng Cebu si Jesus Ranoco Negro Jr., 50, binata at residente ng Barangay Dikit, Bogo City.

Si Negro Jr. ay may kasong 8 counts ng murder at frustrated murder at sinintensyahan ito na makulong ng 30 taong pagkakabilanggo noong 1990.

Ayon kay Police Col. Ricky Mariano, hepe ng Bogo City Police station, pinalaya si Negro Jr nitong Agosto 9, 2018 matapos siyang makinabang dahil sa GCTA na iginawad ng gobyerno.

Ayon sa preso, mas pinili na niyang sumuko dahil wala ng isang taon ang kanyang itatagal sa kulungan kung saan inaasahan na matatapos niya ang kanyang sintensya sa taong 2020.

Naglabas naman ang DOJ ng lookout bulletin laban sa pinalayang 1,914 preso para masigurong hindi ito makakalabas ng bansa. (Dindo Matining/Edwin Balasa/Lorraine Gamo/Dolly Cabreza)