10 congressman sangkot sa DPWH anomalya – PACC

Tinatayang 10 kongresista ang mayroon umanong partisipasyon sa mga anomalya sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ito ang inihayag ni Commissioner Greco Belgica ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) sa panimula ng kanilang imbestigasyon sa umano’y talamak na katiwalian sa DPWH.

Ayon kay Belgica, tumataas pa ang bilang ng mga mambabatas na nakikita nilang sabit sa korapsiyon sa mga proyekto ng DPWH.

“The numbers are building up, I don’t want to identify pero less than 10 ang meron kaming hawak na report. Kailangan nating i-produce ang evidence,” ani Belgica.

Pero agad nilinaw ng opisyal na hindi ang mga kongresista ang kanilang iniimbestigahan kundi ang DPWH, at natalisod lamang nila na mayroong partisipasyon ang ilang mga kongresista sa mga proyekto ng kagawaran sa sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Kailangan pa rin aniyang dumaan sa imbestigasyon ang mga kongresista at makakuha ng ebidensiyang magdidiin sa mga ito sa anomalya.

Sinabi ni Belgica na wala silang kapangyarihan na mag-imbestiga sa mga halal na opisyal ng gobyerno dahil ang mandato lamang nila ay mga appointed official.

“It has to go through investigation. However, the PACC does not have the power or authority to investigate elected or government officials under salary grade 26,” dagdag ni Belgica.

Kapag natapos ang imbestigasyon sa DPWH ay isusumite aniya nila ang report at rekomendasyon sa Office of the President, Ombudsman at mismong sa inimbestigahang ahensiya dahil dahil sila ang may hurisdiksiyon sa mga opisyal ng gobyerno.(Aileen Taliping)