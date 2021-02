10 bansa pinakyaw 75% suplay ng bakuna

PINAKYAW ng 10 bansa ang 75% na supply ng COVID vaccine sa buong mundo kaya marami pa ring mga bansa ang hindi nakakapagsimula ng kanilang vaccination program kagaya ng Pilipinas.

Ito ang inihayag ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na mensahe sa bayan sa harap ng patuloy na paghihintay sa pagdating ng bakuna sa bansa.

Sinabi ng Pangulo na hanggang ngayon ay 130 mga bansa sa buong mundo ang naghihintay pa rin kung kailan makakakuha ng bakuna kontra COVID.

“There are only 10 countries today. In fact, 75% of all vaccination, 75% ng lahat ng bakuna, nakuha ng 10 countries. 10 lang. Iyong 130, wala,”

anang Pangulo.

Maging ang bansang Canada aniya ay pinagdadamutan ng Amerika dahil sa dami ng kanilang populasyon kaya kinopo ang maraming supply ng bakuna para sa kanilang mamamayan.

“Canada na nga, kapitbahay ng Amerika nagdadamutan pa sila. Kino-corner talaga ng Amerika lahat ngayon kasi they have about 332 million population, tapos may booster pa,” dagdag ng Pangulo.

Dahil wala pang bakuna ang Pilipinas, pinayuhan ni Pangulong Duterte ang publiko na sundin ang ipinaiiral na health protocols para maiwasan ang peligro ng COVID-19. (Aileen Taliping)